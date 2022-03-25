Сервис доставки «Около» от Х5 Group объявил о закрытии

Сервис экспресс-доставки продуктов и готовой еды "Около" от Х5 Group объявил о закрытии. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы Х5 Group.
"Приложение "Около" останавливает свою работу, однако сервисы доставки по-прежнему доступны в приложении "Пятерочка" и "Перекресток", а также "Много Лосося", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в целях совершенствования экономически эффективной операционной модели бизнеса компания решила сосредоточиться на экспресс-доставке из торговых сетей под управлением Х5 и развитии системы объединенных дарксторов.
Х5 Group запустила сервис экспресс-доставки "Около" и единой технологической платформы для гиперлокального сервиса экспресс-доставки из торговых сетей X5 в июле 2020 года. В ноябре того же года платформа трансформировалась в агрегатор с возможностью заказа доставки из ресторанов, кафе и сторонних продовольственных магазинов. Экспресс-доставка работает в 50 регионах РФ.
X5 Retail Group N.V. - ведущая российская продуктовая розничная компания. По состоянию на 31 декабря 2021 года сеть включает в себя 17 972 магазина "Пятерочка", 990 супермаркетов "Перекресток" и 72 дискаунтера "Чижик". Компания также развивает цифровые бизнесы "Vprok.ru Перекресток", 5Post, и "Много лосося".