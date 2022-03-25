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1 час назад

РСТЦ: Levi's не отказывается от российского рынка

РИА НедвижимостьРИА Недвижимость

Американский бренд джинсовой одежды Levi's не отказывается от российского рынка и принимает меры для возобновления коммерческой деятельности в стране, говорится в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ).

РСТЦ: Levi's не отказывается от российского рынка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. США и страны Запада объявили санкции в отношении крупнейших российских банков и ряда организаций. После этого многие крупные международные ритейлеры объявили о приостановке своей деятельности в России. Среди них был и известный производитель одежды, в частности, джинсов, Levi Strauss & Co.

Как указывается в сообщении РСТЦ со ссылкой на специалиста по развитию сети Levi's в России Михаила Морозова, из 82 магазинов Levi's 19 точек в разных регионах открыты и принимают покупателей, а возобновление деятельности бренда зависит от налаживания логистики и общей ситуации в мире.

"Мы действительно не отказываемся от рынка и прилагаем все усилия для возобновления коммерческой деятельности", - цитирует пресс-служба Морозова, выступившего на встрече собственников торговых центров и арендаторов, организованной РСТЦ.

Компании,Михаил Морозов,Владимир Путин,
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