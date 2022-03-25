Производитель ChocoPie отказался уходить из России

Южнокорейский производитель продуктов питания и кондитерских изделий Orion, несмотря на ограничения, сообщил о планах начать работу своего нового завода на территории России в первой половине 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Korea Times. Производитель известен печеньем ChocoPie.

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Так, речь идет о заводе в Тверской области. Он не является у компании единственным – у нее еще есть две производственные площадки в России. Отмечается, что руководство Orion не планирует отказываться от прибыльного для себя рынка. В 2021 году российское подразделение оценило рост продаж по отношению к предыдущему году в 31,5%. Операционная прибыль выросла на 8%.

В Orion рассчитывают, что благодаря новому заводу компания сможет расширить свое присутствие в Европе и Центральной Азии.