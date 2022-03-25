Производитель ChocoPie отказался уходить из России

Южнокорейский производитель продуктов питания и кондитерских изделий Orion, несмотря на ограничения, сообщил о планах начать работу своего нового завода на территории России в первой половине 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Korea Times. Производитель известен печеньем ChocoPie.
Так, речь идет о заводе в Тверской области. Он не является у компании единственным – у нее еще есть две производственные площадки в России. Отмечается, что руководство Orion не планирует отказываться от прибыльного для себя рынка. В 2021 году российское подразделение оценило рост продаж по отношению к предыдущему году в 31,5%. Операционная прибыль выросла на 8%.
В Orion рассчитывают, что благодаря новому заводу компания сможет расширить свое присутствие в Европе и Центральной Азии.
В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против различных секторов российской экономики. Многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России. В частности, Coca-Cola (бренды Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Bon Aqua, Fuze Tea и другие) приостанавливает работу производства. Компания будет продавать только товары первой необходимости. Также стало известно, что Danone (бренды Actimel, Danone, «Активиа», «Даниссимо», «Простоквашино», «Растишка», «Тема») остановит инвестпроекты в России. Mars (бренды M&M’s, Snickers, Mars, Dove, Milky Way, Skittles, Twix, Bounty и другие) приостанавливает импорт и экспорт, а также инвестиции в России.