Миллиардер Петр Авен рассказал о жизни под санкциями

Бывший глава совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться после введения персональных санкций на Западе. Об этом сообщает Financial Times.

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов Агентство "Москва"/Александр Авилов

Он отметил, что его жизнь изменилась по щелчку пальцев. Авен добавил, что пытается оспорить решения западных властей, однако это практически невозможно. По его словам, юристы не хотят работать с россиянами, а его партнеры по бизнесу боятся с ним даже встречаться.

При этом Авен отметил, что наложенные санкции нечестные, так как они не могут повлиять на проводимую Россией политику.

Бизнесмен рассказал, что ему грозит высылка менее, чем через 20 дней. У Авена есть российский и латвийский паспорта, американская виза, однако он с семьей хочет остаться в Великобритании.

Ранее власти Австралии ввели новый пакет автономных санкций в отношении 22 сотрудников российских СМИ. В частности, ограничения вводятся против главного редактора российского телеканала RT Маргариты Симоньян, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, журналиста телеканала "Россия 1" Ольги Скабеевой.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.