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1 час назад

Российский миллиардер потерял 99 процентов состояния

Lenta.ruLenta.ru

Вице-президент «Лукойла», президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун потерял 99 процентов состояния. Об этом сообщил «РБ Спорт» член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Владимир Афанасьев.

Российский миллиардер потерял 99 процентов состояния
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьет по его карману», — отметил Афанасьев.

В начале марте стало известно, что российский миллиардер потерял до 80 процентов своего капитала. В российском рейтинге Forbes Федун ранее занимал 16-е место с состоянием 11,1 миллиарда долларов.

Между тем состояние 20 богатейших россиян увеличилось на 14,1 миллиарда долларов в день открытия торгов на Московской бирже 24 марта. Больше всего вырос капитал главы «Новатэка» Леонида Михельсона (плюс 2,5 миллиарда долларов, до 20,6 миллиарда).

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