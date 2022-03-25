Владелец  «Спартака» Федун потерял 99% состояния

Владелец футбольного клуба «Спартак», вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун потерял 99% состояния. Об этом заявил журналистам член исполкома Российского футбольного союза Владимир Афанасьев после заседания исполкома РФС, пишет «РБ Спорт».
«Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьет по его карману», - сказал Афанасьев.
По словам Афанасьева, самые большие проблемы из-за санкций на фоне операции на Украине среди клубов Российской премьер-лиги наблюдаются у «Спартака» и «Краснодара». При этом в первом и втором дивизионе ситуация «вообще кранты», добавил член исполкома РФС.
2 марта «Матч ТВ» со ссылкой на источники сообщил, что в результате санкций Леонид Федун потерял до 80 процентов своего состояния. В беседе с телеканалом бизнесмен подтвердил, что имеет «огромные сложности», но продолжает финансировать «Спартак».