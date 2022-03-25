«Победа» сократит парк самолетов Boeing 737-800

Авиакомпания «Победа» разработала план оптимизации всех операционных процессов в компании для сохранения эффективности производственной деятельности и поддержания среднесуточного налета на прежнем уровне, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.

«Действительно, «Победа» разработала план оптимизации всех операционных процессов в компании для сохранения эффективности производственной деятельности и поддержания среднесуточного налета на прежнем уровне. Параллельно разрабатываются оптимальные решения, приоритетно ориентированные на сохранение профессиональной команды», - рассказали в пресс-службе, отвечая на запрос агентства.

Согласно обращению и.о. гендиректора компании Андрея Юрикова к сотрудникам, которое имеется в распоряжении Агентства «Москва», лоукостер «Победа» решил сократить авиапарк с 41 до 25 самолетов Boeing 737-800. Решение сократить количество летающих самолетов на 40% необходимо, чтобы закрыть «потребность в запчастях для всего флота в будущем» и обеспечить безопасность полетов. Оставшиеся 16 самолетов до конца 2022 года летать не будут.