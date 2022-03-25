Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
2 часа назад

«Победа» сократит свой парк с 41 до 25 самолетов Boeing 737-800

Агентство «Москва»Агентство «Москва»иещё 7

Авиакомпания «Победа» разработала план оптимизации всех операционных процессов в компании для сохранения эффективности производственной деятельности и поддержания среднесуточного налета на прежнем уровне, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.

«Победа» сократит парк самолетов Boeing 737-800
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Действительно, «Победа» разработала план оптимизации всех операционных процессов в компании для сохранения эффективности производственной деятельности и поддержания среднесуточного налета на прежнем уровне. Параллельно разрабатываются оптимальные решения, приоритетно ориентированные на сохранение профессиональной команды», - рассказали в пресс-службе, отвечая на запрос агентства.

Согласно обращению и.о. гендиректора компании Андрея Юрикова к сотрудникам, которое имеется в распоряжении Агентства «Москва», лоукостер «Победа» решил сократить авиапарк с 41 до 25 самолетов Boeing 737-800. Решение сократить количество летающих самолетов на 40% необходимо, чтобы закрыть «потребность в запчастях для всего флота в будущем» и обеспечить безопасность полетов. Оставшиеся 16 самолетов до конца 2022 года летать не будут.

Компании,Авиакомпания "Победа",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители