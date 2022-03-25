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1 час назад

Михаил Прохоров эмигрирует в Израиль

Русская ПланетаРусская Планета

Российский предприниматель, один из богатейших людей планеты Михаил Прохоров решил перебраться в Израиль. Информацию об этом предоставил анонимный источник в ведомстве гражданской авиации.

СМИ сообщили об эмиграции Михаила Прохорова в Израиль
Фото: Dmitry Golubovich/Russian LookDmitry Golubovich/Russian Look

По его данным, попавшим в распоряжение издания «Детали», прибыв на территорию Израиля миллиардер изъявил желание пройти процедуру репатриации.

Также известно, прибыл Прохоров в Тель-Авив из Швейцарии рейсом авиаперевозчика «Эль Аль».

Согласно рейтинговому топ-листу Bloomberg, Михаил Прохоров занимает 148 место в рейтинге самых состоятельных бизнесменов мира с состоянием в $14,5 млрд.

Издание Forbes, однако, поместило его на 198 место в мировом рейтинге супер-богачей.

После перехода территорий Крыма в состав России миллиардер Прохоров завершил свою публичную деятельность, а также реализовал большую часть активов.

Компании,Михаил Прохоров,
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