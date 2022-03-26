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2 часа назад

Медведев раскрыл просьбу иностранных компаний к России

Илья Родин

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что приостановившие деятельность в России иностранные компании просят об уступках со стороны Москвы. В частности, они уговаривают отменить решение о внешнем управлении над ними и национализации, так как намереваются вернуться на российский рынок. Об этом пишет РИА «Новости».

Медведев раскрыл просьбу иностранных компаний к России
Фото: EPAEPA

«Конечно, вернутся. Вопрос в том, когда и с какими потерями. Понимаете, мы довольно большой рынок, иногда говорят - премиальный рынок. Значит, если они хотят отказаться от части доходов, ну пусть отказываются, мы же без этого тоже проживем. Но они не хотят отказываться», - рассказал Медведев.

Он уточнил, что представители зарубежных компаний постоянно на неофициальном уровне обращаются к властям РФ с различными просьбами.

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«Они действительно нам потихонечку говорят, что ну вот мы ждем развязки ситуации, надеемся на мирное урегулирование конфликта, связанного с Украиной. Но, с другой стороны, вы нас пока не вычищайте, не забирайте, не вводите внешнее управление, не национализируйте, потому что мы хотим вернуться», - сказал политик.

Дмитрий Медведев сообщил ранее, что РФ имеет право применять ядерное оружие только в исключительных случаях. В том числе, если по России нанесен удар посредством ЯО, отчетливо видна угроза самому существованию российского государства.

Компании,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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