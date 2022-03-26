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2 часа назад

Медведев оценил будущее «Северного потока-2»

Lenta.ruLenta.ru

Медведев оценил будущее «Северного потока-2»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Северный поток-2» имеет хорошее будущее, однако иностранным партнерам необходимо «включить голову» и понять эти перспективы, позаботиться о своих гражданах. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Он отметил, что «деньги вложены, проект важный, полезный, рентабельный для всех». При этом политические конфликты как начинаются, так и прекращаются, «а деньги и экономика остаются». Странам-партнерам по «Северному потоку-2», в свою очередь, не стоит забывать про налогоплательщиков, избирателей и определенные законы, которые нельзя игнорировать.

Медведев со «сдержанным оптимизмом» оценил перспективы «Северного потока-2» и сказал, что проект имеет благоприятное будущее. Если партнеры будут «не просто вредить России, а решать важнейшие для своих экономик задачи», то все должно быть хорошо.

После того, как 24 февраля было объявлено о начале специальной операции на Украине, Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2». По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, проект был фактически заморожен. В то же время США назвали «Северный поток-2» мертвым проектом.

Компании,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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