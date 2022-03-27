Компания Zurich Insurance отказалась от логотипа Z

"Мы внимательно следим за ситуацией и предпримем дальнейшие действия, если это потребуется, - подчеркнули в компании. - Наш бренд существует почти 150 лет. Он пользуется доверием. Мы доказали нашу способность меняться и отвечать на вызовы времени".