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38 минут назад

Страховая компания Zurich Insurance отказалась от логотипа Z в соцсетях

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 6

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance отказалась от использования логотипа с латинской буквой Z.

Компания Zurich Insurance отказалась от логотипа Z
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В заявлении фирмы отмечается, что мера временная, а запрет распространяется на те случаи, когда буква Z может быть неверно истолкована. Например, при использовании ее в соцсетях.

"Мы внимательно следим за ситуацией и предпримем дальнейшие действия, если это потребуется, - подчеркнули в компании. - Наш бренд существует почти 150 лет. Он пользуется доверием. Мы доказали нашу способность меняться и отвечать на вызовы времени".

Штаб-квартира Zurich Insurance находится в Цюрихе, напоминает ТАСС.

Букву Z можно видеть на технике Вооруженных сил РФ, задействованной в специальной военной операции на Украине, а также на автомобилях россиян, поддерживающих наших ребят.

Компании,
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