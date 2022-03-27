Компания Zurich Insurance отказалась от логотипа Z

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance отказалась от использования логотипа с латинской буквой Z.
В заявлении фирмы отмечается, что мера временная, а запрет распространяется на те случаи, когда буква Z может быть неверно истолкована. Например, при использовании ее в соцсетях.
"Мы внимательно следим за ситуацией и предпримем дальнейшие действия, если это потребуется, - подчеркнули в компании. - Наш бренд существует почти 150 лет. Он пользуется доверием. Мы доказали нашу способность меняться и отвечать на вызовы времени".
Штаб-квартира Zurich Insurance находится в Цюрихе, напоминает ТАСС.
Букву Z можно видеть на технике Вооруженных сил РФ, задействованной в специальной военной операции на Украине, а также на автомобилях россиян, поддерживающих наших ребят.