Burger King иронично ответил на угрозы хакеров Anonymous

Сотрудники компании Burger King в РФ на своей странице во «ВКонтакте» с иронией ответили на угрозы о кибератаках хакерской группировки Anonymous. Об этом пишет «Комсомольская правда».
В Burger King отметили, что злоумышленники на протяжении нескольких дней безрезультатно производят атаки на сайт и инфраструктуру мобильного приложения компании, а могли бы сделать что-нибудь более неприятное.
«Если вы хотели по-настоящему нам насолить, вы бы придумали, как вернуть McDonald's в Россию. Но, увы, вы этого сделать не можете. Так что, пожалуйста, успокойтесь, и идите делать уроки», – заявили сотрудники сети ресторанов.
Они подчеркнули также, что неполадки в работе приложения вряд ли кого-то обрадуют. В особенности потому, что сеть обеспечивает работой 50 тысяч обычных людей, не политиков или бизнесменов.