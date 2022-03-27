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1 час назад

Burger King иронично ответил на угрозы хакеров Anonymous

Елена Прошина

Сотрудники компании Burger King в РФ на своей странице во «ВКонтакте» с иронией ответили на угрозы о кибератаках хакерской группировки Anonymous. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Burger King иронично ответил на угрозы хакеров Anonymous
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Burger King отметили, что злоумышленники на протяжении нескольких дней безрезультатно производят атаки на сайт и инфраструктуру мобильного приложения компании, а могли бы сделать что-нибудь более неприятное.

«Если вы хотели по-настоящему нам насолить, вы бы придумали, как вернуть McDonald's в Россию. Но, увы, вы этого сделать не можете. Так что, пожалуйста, успокойтесь, и идите делать уроки», – заявили сотрудники сети ресторанов.

Они подчеркнули также, что неполадки в работе приложения вряд ли кого-то обрадуют. В особенности потому, что сеть обеспечивает работой 50 тысяч обычных людей, не политиков или бизнесменов.

Компании,
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