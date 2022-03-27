Финский гигант передумал уходить из России

Пресс-служба финского производителя хлебобулочных изделий и шоколада Fazer заявила о смене юридического наименования компании. В России она будет именоваться как ООО «Хлебный дом». Об этом пишет ТАСС.
«Планируется смена юридического наименования компании ООО "Фацер" на ООО "Хлебный дом". Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», - уточнили в пресс-службе.
Причиной смены названия является уход группы Fazer с российского рынка. В результате меняется бренд-архитектура фирмы, ключевым брендом становится «Хлебный дом», который ранее был одним из заводов компании.
Отмечается, что хлеб и выпечка этого бренда пользуется значительной популярностью в России. В частности, знание торговой марки в Москве достигло 93%, а в Санкт-Петербурге - 97%.
Продуктовые линейки «Бурже» и «Энергия здоровья» также планируется оставить на рынке. Они станут самостоятельными брендами.