Финский гигант передумал уходить из России

Пресс-служба финского производителя хлебобулочных изделий и шоколада Fazer заявила о смене юридического наименования компании. В России она будет именоваться как ООО «Хлебный дом». Об этом пишет ТАСС.

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«Планируется смена юридического наименования компании ООО "Фацер" на ООО "Хлебный дом". Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», - уточнили в пресс-службе.

Причиной смены названия является уход группы Fazer с российского рынка. В результате меняется бренд-архитектура фирмы, ключевым брендом становится «Хлебный дом», который ранее был одним из заводов компании.

Отмечается, что хлеб и выпечка этого бренда пользуется значительной популярностью в России. В частности, знание торговой марки в Москве достигло 93%, а в Санкт-Петербурге - 97%.