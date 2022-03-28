Итальянская Eni не собирается оплачивать поставки российского газа в рублях в связи с отсутствием такой возможности. Об этом заявил глава компании Клаудио Дескальци, выступая на Глобальном энергетическом форуме в ОАЭ, передает ТАСС.
Изначально Дескальци отвечал на вопрос модератора сессии о том, продолжает ли Eni приобретать российскую нефть. Глава компании напомнил, что Eni сообщила о выходе из совместного с Россией проекта «Голубой поток». Он также подчеркнул, что совместные проекты с «Роснефтью» заморожены ещё с 2014 года.
«Так что единственная большая проблема - это газ. Да, мы не имеем активов в России, у нас там нет проектов. Но мы покупаем российский газ. Они попросили нас платить за него в рублях. Мы не сможем этого сделать, потому что у нас нет рублей. И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро. Вы не можете поменять это в одностороннем порядке. Для такого изменения должно быть соглашение. <…> Да, сейчас газ из России поступает в Италию, через территорию Украины. Но мы не уверены насчет поставок в будущем, если честно», - отметил он.
Также глава Eni указал на то, что европейские страны никогда не думали о будущем энергетической безопасности. Дескальци отметил, что поставки из Африки могли бы заменить российский газ.
«В настоящий момент Африка единственный ответ. США также могут быть вариантом, но их газа недостаточно. Африка - отличная возможность, потому что им необходимо развиваться, а нам нужен газ. Это хорошее сочетание», - подчеркнул он.
23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров России заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будут переведены на рубли. Он обратился к Банку России и правительству с поручением в течение одной недели определить порядок совершения финансовых операций с Европой в рублях. Путин также поручил дать «Газпрому» директиву о скорейшем переводе всех контрактов на поставки газа в национальной валюте.