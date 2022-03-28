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52 минуты назад

В Италии выступили против оплаты рублями за российский газ

Лера Букина

Итальянская Eni не собирается оплачивать поставки российского газа в рублях в связи с отсутствием такой возможности. Об этом заявил глава компании Клаудио Дескальци, выступая на Глобальном энергетическом форуме в ОАЭ, передает ТАСС.

Изначально Дескальци отвечал на вопрос модератора сессии о том, продолжает ли Eni приобретать российскую нефть. Глава компании напомнил, что Eni сообщила о выходе из совместного с Россией проекта «Голубой поток». Он также подчеркнул, что совместные проекты с «Роснефтью» заморожены ещё с 2014 года.

«Так что единственная большая проблема - это газ. Да, мы не имеем активов в России, у нас там нет проектов. Но мы покупаем российский газ. Они попросили нас платить за него в рублях. Мы не сможем этого сделать, потому что у нас нет рублей. И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро. Вы не можете поменять это в одностороннем порядке. Для такого изменения должно быть соглашение. <…> Да, сейчас газ из России поступает в Италию, через территорию Украины. Но мы не уверены насчет поставок в будущем, если честно», - отметил он.

Также глава Eni указал на то, что европейские страны никогда не думали о будущем энергетической безопасности. Дескальци отметил, что поставки из Африки могли бы заменить российский газ.

Путин дал три дня на перевод расчетов за газ на рубли

«В настоящий момент Африка единственный ответ. США также могут быть вариантом, но их газа недостаточно. Африка - отличная возможность, потому что им необходимо развиваться, а нам нужен газ. Это хорошее сочетание», - подчеркнул он.

23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров России заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будут переведены на рубли. Он обратился к Банку России и правительству с поручением в течение одной недели определить порядок совершения финансовых операций с Европой в рублях. Путин также поручил дать «Газпрому» директиву о скорейшем переводе всех контрактов на поставки газа в национальной валюте.

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