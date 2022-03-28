«Так что единственная большая проблема - это газ. Да, мы не имеем активов в России, у нас там нет проектов. Но мы покупаем российский газ. Они попросили нас платить за него в рублях. Мы не сможем этого сделать, потому что у нас нет рублей. И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро. Вы не можете поменять это в одностороннем порядке. Для такого изменения должно быть соглашение. <…> Да, сейчас газ из России поступает в Италию, через территорию Украины. Но мы не уверены насчет поставок в будущем, если честно», - отметил он.