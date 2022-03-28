«Магнит» запустит производство кофе

Один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» собирается запустить этой осенью производство кофе под тремя собственными брендами. Как сообщает «Ъ» , зерна будут обжаривать и фасовать на заводе в Твери.

«Российский рынок кофе показывает устойчивую тенденцию роста, плюс на фоне заявления крупных мировых игроков об уходе с рынка мы видим перспективные возможности развития этой категории для розничной сети»,— отметила директор по коммерческим закупкам и поддержке категорийного менеджмента «Магнита» Екатерина Лобанова .

На полках магазинов компания представит молотый кофе восьми видов обжарки под собственными торговыми марками компании: «Моя Цена» (нижний ценовой сегмент), «Магнит» (средний ценовой сегмент) и GUSTO di ROMA (ценовой сегмент выше среднего). Стоимость на эти продукты будет на 10–15% ниже аналогов известных брендов.

Таким образом, "Магнит" сможет обеспечить 22% потребности ритейлера в продажах кофе в 67 регионах России. Объем производства должен составить 550 тонн напитка в год. Сырье для производства будут ввозить из Бразилии и Вьетнама. Для обжарки зернового кофе будут использовать гибридную технологию обжарки, что раскроет вкус продукта, а также сохранит качество и потенциал зерна. Молотый кофе будут производить без нагревания зерна, а охлажденный помол позволит сохранить аромат и вкус напитка.