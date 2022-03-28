Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

«Магнит» запустит производство кофе под тремя собственными брендами

Никита Бородкин

Один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» собирается запустить этой осенью производство кофе под тремя собственными брендами. Как сообщает «Ъ», зерна будут обжаривать и фасовать на заводе в Твери.

«Магнит» запустит производство кофе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российский рынок кофе показывает устойчивую тенденцию роста, плюс на фоне заявления крупных мировых игроков об уходе с рынка мы видим перспективные возможности развития этой категории для розничной сети»,— отметила директор по коммерческим закупкам и поддержке категорийного менеджмента «Магнита» Екатерина Лобанова.

На полках магазинов компания представит молотый кофе восьми видов обжарки под собственными торговыми марками компании: «Моя Цена» (нижний ценовой сегмент), «Магнит» (средний ценовой сегмент) и GUSTO di ROMA (ценовой сегмент выше среднего). Стоимость на эти продукты будет на 10–15% ниже аналогов известных брендов.

Таким образом, "Магнит" сможет обеспечить 22% потребности ритейлера в продажах кофе в 67 регионах России. Объем производства должен составить 550 тонн напитка в год. Сырье для производства будут ввозить из Бразилии и Вьетнама. Для обжарки зернового кофе будут использовать гибридную технологию обжарки, что раскроет вкус продукта, а также сохранит качество и потенциал зерна. Молотый кофе будут производить без нагревания зерна, а охлажденный помол позволит сохранить аромат и вкус напитка.

Компании,Екатерина Лобанова,"Магнит",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители