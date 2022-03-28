Carlsberg уходит из России

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group уходит из России. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
«На прошлой неделе мы объявили, что новых инвестиций или экспорта Carlsberg Group в Россию не будет. С тех пор мы прекратили рекламу как Carlsberg Group, так и пивоваренной компании «Балтика» в России, а также прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке», - заявили в компании.
Принадлежащая Carsberg Group пивоваренная компания «Балтика» будет работать как отдельный бизнес. В компании пояснили, что решение о передаче «Балтики» новому владельцу осуществляется с целью поддержки 8400 сотрудников, работающих на производстве и в офисах «Балтики».
«Во время гуманитарного кризиса мы обязуемся, что любая прибыль, полученная от бизнеса в России, будет передана благотворительным организациям», - добавили в компании.
В 2021 году на Россию и Украину приходилось около 13% выручки Carlsberg Group.
Ранее в понедельник, 28 марта, нидерландский пивоваренный концерн Heineken заявил, что покидает российский рынок и передает бизнес в РФ новому владельцу.