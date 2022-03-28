Carlsberg уходит из России

«На прошлой неделе мы объявили, что новых инвестиций или экспорта Carlsberg Group в Россию не будет. С тех пор мы прекратили рекламу как Carlsberg Group, так и пивоваренной компании «Балтика» в России, а также прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке», - заявили в компании.