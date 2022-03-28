Минцифры рекомендовало операторам отказаться от безлимитных тарифов

Минцифры направило операторам мобильной связи рекомендацию по исключению неограниченного потребления трафика и введению ограничения на безлимитных тарифах. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на письмо министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

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Также в Минцифры рекомендовали «сбалансировать объемы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов, предусмотрев «разумное сокращение таких объемов». Данные меры операторам посоветовали принять, чтобы обеспечить исполнение указа президента России от 16 марта о социально-экономической стабильности и защиты населения РФ, поясняется в письме.

«В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — добавил представитель Минцифры в беседе с «РБК».

В «МегаФоне», МТС и Tele2 рекомендации назвали рациональным предложением. При этом участники рынка не стали раскрывать, как именно они намерены исполнять их. Предполагается, что операторы мобильных связей уберут безлимиты из дорогих тарифов, а если трафик будет аномально расти, то сократят объем гигабайтов, включенных в пакетные предложения.