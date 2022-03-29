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57 минут назад

Компания Calfrac Well Services приостановит инвестиции в Россию

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Канадская компания Calfrac Well Services, оказывающая сервисные услуги в области нефтедобычи, приостановит инвестиции в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Компания Calfrac Well Services приостановит инвестиции в Россию
Фото: ТАССТАСС

«Компания выполняет свои договорные обязательства в строгом соответствии со всеми применимыми законами и санкциями», — объяснили там. Кроме того, Calfrac Well Services прекратит поставки запчастей и оборудования, хотя они не попадают под ограничения.

Ранее от инвестиций в российскую экономику временно отказался Суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Mubadala Investment Company, один из крупнейших инвестфондов мира. Там добавили, что ситуация на Украине будет иметь катастрофические последствия с точки зрения человеческих жизней и влияния на мировую экономику.

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