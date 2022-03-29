«Свято место пусто не бывает»: кто заменит западные компании в РФ

Малые и средние частные фирмы КНР изучают возможности для бизнеса на рынке России, связанные с массовым уходом с него западных компаний, и будут стремиться заполнить освободившуюся нишу. Это способно придать импульс наращиванию российско-китайской торговли, пишет во вторник газета South China Morning Post.

В то же время крупные государственные предприятия КНР на данном направлении предпочтут действовать осторожно, руководствуясь санкционными рисками, отмечается в публикации.

Как поясняют эксперты, уход западных бизнес-игроков с рынка РФ привел к дисбалансу спроса и предложения, что создает возможности для Китая. По мнению аналитика из инвестиционной компании Loomis, Sayles & Company Чжуан Бо, в первую очередь от этого могут выиграть частные китайские фирмы, связанные с продажей автозапчастей, продуктов питания, медицинских товаров и компонентов для инфраструктуры.

"Санкции останутся, но крупные инфраструктурные проекты должны продолжаться. Объем торговли между двумя странами определенно увеличится в ближайшие пару лет", - считает он.

Вместе с тем эксперт полагает, что крупные китайские госпредприятия не рискнут открыто пойти на активизацию сотрудничества с РФ из-за санкций, а банки КНР, ведущие международный бизнес, будут неохотно одобрять заявки на открытие россиянами мультивалютных счетов.

"У компаний нет стремления активно нарушать санкции. Вместо этого они пытаются найти скрытые способы работать за кулисами", - добавил Чжуан Бо.

Китайские компании продолжат развивать взаимовыгодные отношения с российскими партнерами. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

Дипломат указал на готовность Пекина взаимодействовать с Москвой «на принципах взаимного уважения».

«Китай и Россия всегда будут продвигать равноправные и взаимовыгодные, нормальные торгово-экономические отношения», — сказал он.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй провел встречу с представителями китайского бизнеса, призвал их объединить усилия и «заполнить пустоту» на рынке России. Об этом сообщает «Российская Ассоциация содействия развитию культуры Конфуция».

Дипломат указал, что настало время для китайских частных малых и средних предприятий сыграть свою роль. По его словам, на национальном уровне, в соответствии с новой ситуацией, в кратчайшие сроки корректируются и исправляются различные каналы, особенно нерешенные вопросы, такие как расчеты и логистика, и строится новая платформа.

Посол также обратил внимание на жалобы китайских бизнесменов на многочисленные проблемы, связанные с полицейскими проверками. Чжан организовал прием заявлений в консульском отделе, чтобы впоследствии доложить об этом в МВД России для скоординированного решения проблем.

Китай «беспардонно» игнорирует антироссийские санкции, которые Запад ввел из-за ситуации на Украине, заявил обозреватель Марк Эпископос, пишет РИА Новости со ссылкой на The National Interest.

Пекин держится уверенно в вопросе отношений с Россией и демонстрирует, что не хочет «сворачивать» активные торговые отношения с партнером, рассказал он. Эксперт считает, что западная кампания максимального давления на Москву чревата опасностями.

Он напомнил, что Вашингтон вводит против Москвы «беспрецедентный санкционный режим», при этом угрожая наказать те страны, которые помогают ей.

«Это может провоцировать частичный раскол мира на два экономических блока. Такое развитие событий в конечном итоге ослабит Запад и придаст смелости его врагам», — предрек Эпископос.

Он напомнил о позиции Китая, который обвиняет в происходящем на Украине не Россию, а США.

«Китай беспардонно нарушает санкции», — подчеркнул обозреватель.

Ранее Вашингтон анонсировал намерение ввести санкции против китайских компаний, продолжающих торговать в России. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал бесполезными попытки США надавить на Китай из-за Украины. При этом министр иностранных дел страны Ван И выступил с призывом скорейшего прекращения огня на Украине.

Китай, по всей видимости, не планирует менять свою позицию относительно взаимодействия с Россией на фоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

На недавних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Джо Байден пригрозил Пекину последствиями, если тот окажет поддержку России. Также глава Белого дома обещал реакцию не только от Соединенных Штатов, «но и от всего мира».

В Белом доме не уточнили, какие санкции могут быть введены в отношении КНР, но назвали такую позицию «самым эффективным способом взаимодействия и ведения конструктивного диалога».

The Washington Post отмечает, что комментарии китайской стороны после разговора, «по всей видимости, не свидетельствовали об изменении позиции». Газета поясняет, что министерство иностранных дел КНР после беседы опубликовало «пространное» заявление, в котором «подвергло жесткой критике санкции, видимо, включая и те, которые США могли бы ввести против Пекина за помощь России».

Издание полагает, что КНР пытается сохранить нейтральную позицию, поддерживая Россию и не отталкивая Запад «в попытках сохранить прочные связи с обеими сторонами». В то же время администрация США, по сути, предупреждает, что подобная позиция не сработает, говорится в материале.

Байден и Си Цзиньпин провели онлайн-встречу 18 марта. Беседа длилась два часа. Американский президент в разговоре с председателем КНР выразил готовность поддерживать диалог с Китаем, чтоб не допустить эскалации ситуации на Украине. Тот, в свою очередь, заявил, что диалог России и Украины должны поддерживать все стороны.

Торговые отношения России и Китая ухудшились на фоне начала специальной военной операции на Украине, утверждает агентство Bloomberg.

«Для любой китайской фирмы, имеющей значительные операции за границей, постоянный доступ к финансовой системе США более ценен, чем любые сделки, которые она может заключить с Россией, хотя некоторые мелкие фирмы могут быть готовы пойти на риск», — утверждается в отчете консалтинговой компании Capital Economics.

Отмечается, что главными направлениями торговли, в которых отмечается спад, являются экспорт сырой нефти, природного газа и каменного угля из России. Также под угрозой может оказаться экспорт палладия в Китай.

Товарооборот России и Китая за два месяца 2022 года увеличился в годовом исчислении на 38,5% и достиг $26,43 млрд. Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР.

По данным ведомства, в январе и феврале экспорт в РФ вырос на 41,5%, до почти $12,62 млрд долларов. При этом импорт российских товаров и услуг увеличился на 35,8% и достиг $13,81 млрд. Положительное сальдо за два месяца выросло на 26,3% и составляет $1,19 млрд.

При этом товарооборот между Китаем и США за аналогичный период стал больше на 12,3% и достиг $123,3 млрд, пишет RT.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции товарооборот РФ и Китая сократился на 2,9% (до $107,76 млрд) в 2020 году, однако уже год спустя он вырос на 35,8% и достиг рекордной отметки в $146,88 млрд, отмечает РЕН ТВ.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал отношения России и Китая лучшими за всю историю их существования. Об этом он заявил в интервью сербским СМИ, которое приводится на сайте МИД РФ. Лавров также добавил, что РФ активно взаимодействует с такими организациями, как ШОС и АСЕАН.

С Китаем у нас отношения лучшие за всю историю их существования, у нас развивается особое привилегированное партнёрство с Индией, — сказал Лавров.

Ранее посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявил, что Китай поддерживает нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество и тесные контакты с Россией, несмотря на усиливающееся давление со стороны США. Он добавил, что ситуация на Украине не повлияет на сотрудничество Москвы и Пекина, и подчеркнул, что китайское руководство будет «решительно защищать свои законные права и интересы» от нападок США и одновременно способствовать мирному разрешению украинского кризиса.

В свою очередь обозреватель Ванесса Дуньяк предположила, что отношения с Россией намерена сохранить и Индия. По её словам, напряжённость между Москвой и Вашингтоном заставляет Нью-Дели использовать во внешней политике исторический опыт и прагматизм.

Иностранные компании, которые покидают российский рынок, со временем вернутся на территорию РФ. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Сейчас об этом может неуместно говорить, но время быстро меняется и придет время бурного экономического роста, когда компании вернутся на рынок и будут нагонять упущенное, восстанавливать позиции. Где-то мы будем больше давать, где-то меньше, потому что их место займут компании из других стран. Это нормальный процесс», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции. Многие западные компании объявили об уходе с российского рынка.

Чешский политолог и экономист Петр Робейшек предположил, что великие державы в скором времени поделят мир. О возможном расколе планеты он рассказал в интервью Radio Universum.

Эксперт предсказал, что с завершением процесса глобализации мир расколется на два торговых блока — китайско-российский и американо-европейский. В этой борьбе, по его мнению, в проигрыше останется Европейский союз, занявший слабую позицию.

Хотя Евросоюз стремилась «воплощать свои великодержавные, амбициозные мечты», однако реализовывал их недостаточно последовательно.

«Европа недорабатывала, а главное, ей не хватило патриотизма европейцев. В результате она оказалась самым слабым и самым уязвимым игроком», — объяснил политолог.

Робейшек предположил, что после раскола мира станет значимым национальное государство. Это означает, что ряду стран придется самостоятельно продвигать свои интересы и меньше рассчитывать на других. Политолог уверен, что в таких обстоятельствах Чехия сможет обеспечить благосостояние граждан, однако для этого Праге «нужно стараться» и «вести себя разумно».