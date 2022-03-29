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1 час назад

ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара "Продимекс"

ТАССТАСС

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении крупнейшего в РФ производителя сахара компании "Продимекс" по подозрению в незаконных действиях, повлекших рост цен на сахар. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

"Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией "Продимекс" деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

ФАС также отмечает, что признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок в отношении крупнейших производителей сахара.

Резкий рост цен на бумагу объяснили

17 марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что проводит в отношении крупнейших производителей сахара проверки на предмет картельного сговора. Проверочные мероприятия проводятся на фоне резкого повышения цен на сахар, а также необоснованного сокращения товара на рынке. Внеплановые выездные проверки проходят в отношении НКО "Cоюз сахаропроизводителей России",ООО "Группа компаний "Русагро", ООО "Русагро-Центр", ООО "Продимекс", ООО "ГК Доминант", ООО "Торговый дом "Доминант" и ООО "Чеховсахар". В ФАС подчеркнули, что окончательные выводы о наличии или отсутствии нарушений будут сделаны по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации.

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