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59 минут назад

Стало известно, когда исчезнут товары ушедших из России пивных брендов

Лера Букина

На полный уход иностранных пивных брендов из России и исчезновение их товаров с полок магазинов страны потребуется не менее трех месяцев. Об этом заявил РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

Стало известно, когда исчезнут товары ушедших из России пивных брендов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместе с тем он подчеркнул, что текущая ситуация открывает новые возможности для российских производителей.

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«Вымывание ассортимента западных брендов в случае, как заявлено, полного прекращения лицензионного производства в России произойдет в перспективе трех-пяти месяцев», - отметил эксперт.

Моментально исчезнуть импортные марки пива с прилавков не могут по причине того, что прекращению производства предшествует реализация запасов готовой продукции, а также использование уже имеющегося для производства лицензионных брендов сырья и комплектующих.

Эксперт также отметил, что расположенные в России пивоваренные заводы, которые пока являются частью покидающих российский рынок транснациональных пивоваренных компаний, с высокой долей вероятности будут восполнять потерю лицензионных брендов за счет своих же национальных марок.

«Для рынка новость об уходе, безусловно, не является позитивной, однако если этот уход действительно состоится, сотни российских пивоваренных компаний, выпускающих пиво высочайшего качества, получат новые возможности для развития», - указал Бриман.

В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против различных секторов российской экономики. Многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России. В понедельник, 28 марта, бельгийская пивоваренная компания AB InBev запросила контролирующего акционера Anadolu Efes приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда Bud в РФ. Кроме того, датский Heineken (бренды Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, «Охота», «Три медведя», «Степан Разин») и голландский Carlsberg (бренды Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, «Балтика») сообщили о том, что уходят с российского рынка. Heineken при этом сообщила о намерении передать свой бизнес в стране новому владельцу из РФ. Carlsberg планирует продать активы в стране.

Компании,Даниил Бриман,Степан Разин,ЕС,
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