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59 минут назад

В США отклонили апелляцию Дерипаски об отмене санкций

Lenta.ruLenta.ruиещё 4

Апелляционный суд США по округу Колумбия во вторник, 29 марта, отклонил апелляцию российского бизнесмена Олега Дерипаски об отмене американских санкций, введенных против него в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

В США отклонили апелляцию Дерипаски об отмене санкций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Суд рассмотрел данные вопросы в полном объеме и постановил подтвердить решение окружного суда», — отмечается в тексте вердикта.

Конфликт между российским олигархом Олегом Дерипаской и американскими властями разгорелся в апреле 2018 года. США обвинили Дерипаску в лоббировании интересов высокопоставленных российских чиновников и включили предпринимателя и связанные с ним компании UC Rusal, En+, «Евросибэнерго» — в санкционный список. Дерипаска неоднократно называл санкции в отношении него несправедливыми и пытался добиться их отмены в суде. В 2019 году Соединенные Штаты сняли санкции с «Русал», однако ограничения в отношении других, связанных с Дерипаской компаний, остались в силе.

Компании,Олег Дерипаска,Русал,En+ Group,Евросибэнерго,
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