В США отклонили апелляцию Дерипаски об отмене санкций

Апелляционный суд США по округу Колумбия во вторник, 29 марта, отклонил апелляцию российского бизнесмена Олега Дерипаски об отмене американских санкций, введенных против него в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Конфликт между российским олигархом Олегом Дерипаской и американскими властями разгорелся в апреле 2018 года. США обвинили Дерипаску в лоббировании интересов высокопоставленных российских чиновников и включили предпринимателя и связанные с ним компании UC Rusal, En+, «Евросибэнерго» — в санкционный список. Дерипаска неоднократно называл санкции в отношении него несправедливыми и пытался добиться их отмены в суде. В 2019 году Соединенные Штаты сняли санкции с «Русал», однако ограничения в отношении других, связанных с Дерипаской компаний, остались в силе.