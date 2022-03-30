Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что будет правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в том числе продавать за валюту РФ зерно, нефть и лес.

"У европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях. Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. <...> Если хотите получать газ - ищите рубли", - написал он в своем Telegram-канале в среду.

"Более того, будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес", - подчеркнул председатель Думы.

Володин отметил, что президент РФ Владимир Путин принял правильное решение перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли.

"Депутаты Государственной думы его (решение президента РФ - прим. ТАСС) поддерживают", - добавил он.

Также спикер Госдумы подчеркнул, что европейским политикам необходимо "заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях".

"Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах", - отметил он.



"В этой связи обращаюсь к коллегам из национальных парламентов недружественных стран. Отнеситесь более серьезно к вопросу рублевых взаиморасчетов. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать", - заключил Володин.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Еврокомиссия в будущем может быть наделена полномочиями на централизованную закупку газа для стран Евросоюза.

«Еврокомиссия получит мандат для совместной закупки газа», – передает ТАСС слова Макрона.

По его словам, «она объединит компании, у которых уже есть контракты» на поставки, и будет в том числе искать новых поставщиков.

В то же время президент Франции выразил мнение, что государства ЕС «должны меньше зависеть от неевропейских стран».

«Это стало бы преимуществом с точки зрения обеспечения европейской безопасности», – пояснил он.

Ранее в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявила, что саммит ЕС принял решение объединить закупки газа, чтобы страны не конкурировали между собой на газовом рынке.

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«Я приветствую, что мы решили отныне использовать наши коллективные возможности переговоров, вместо того, чтобы конкурировать друг с другом по цене и поднимать цены, мы объединим наши закупки», – заявила она.

Ранее в Минфине России выразили уверенность в «подстраивании» Запада к расчетам за газ в рублях.

В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.

Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».

Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.

Россия чувствует себя «посреди войны» в мировой экономике и торговле. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью каналу PBS, передает РИА «Новости».

По его словам, стране нужно адаптироваться к недружественным условиям. «Страны Западной Европы, США, Канада, Австралия ведут против нас войну в торговле, в экономике, в изъятии нашего имущества, наших средств, блокировке наших финансовых отношений. Нам нужно адаптироваться к новой реальности», — пояснил он.

Официальный представитель Кремля также повторил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу.

«Нет оплаты — нет газа», — сказал Песков, уточнив, что Москва не намерена «посылать газ бесплатно в Западную Европу».

Перевод расчетов за газ с Европой в рубли не отразится на российском бюджете: казна будет получать столько же, сколько получала. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1».

При этом, по его словам, решение о переходе на рубли в газовых расчетах положительно отразилось на курсе национальной валюты, доверие к ней окрепло. По мнению главы финансового ведомства, западные партнеры убедятся в надежности российского рубля.

«Наши западные партнеры подстроятся под это решение и поймут, что рубль — это не менее надежная валюта, чем другие резервные валюты», — сказал министр.

Касаясь вопроса внешнего долга страны, Силуанов отметил, что у России есть деньги на выполнение обязательств перед кредиторами, вопрос — в проведении платежей.

«Тем не менее есть механизм, который позволяет при любых обстоятельствах выполнить обязательства России по внешним долгам», — заверил министр.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, как зарубежные потребители российского газа смогут решить проблему с оплатой за рубли.

Как объяснил Аксаков, которого цитирует РИА Новости, их можно будет покупать на Московской бирже по рыночному курсу. По его словам, технических препятствий к этому нет, процедура прописана в законодательстве.

Он уточнил, что конкретный курс будет определяться на Московской бирже.

Аксаков предложил вариант оплаты: обратиться на биржу, выставив заявку на определенное количество рублей. Дальше определяется курс, за этим следует сделка, и средства переводятся на счет "Газпрома". И, наконец, тот поставляет газ.

"Могут на форексе покупать, - добавил парламентарий. - Рубли могут покупать где угодно, главное, чтобы они были. Через биржу удобнее".

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил президенту России Владимиру Путину, что Франция не сможет платить за поставки газа в рублях. Президенты провели телефонные переговоры.

«Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России. В частности, в страны Евросоюза», — сообщается на сайте Кремля.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщило, что в ходе разговора Макрон заявил о невозможности платить на российский газ рублями. Ранее Владимир Путин заявил, что «недружественные» страны Евросоюза будут обязаны платить за газ рублями.

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на пресс-конференции в Берлине заявил, что немецкие власти запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок российского газа.

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«Со стороны России был ряд заявлений о том, что если этого (оплаты за энергоносители в рублях. — RT) не произойдёт, то поставки будут прекращены. Чтобы подготовиться к такой ситуации, я сегодня утром объявил о первом уровне предупреждения в рамках Газовой директивы», — сказал Хабек.

Он отметил, что чрезвычайным планом предусмотрены три ступени, речь идёт о первой из них.

«Она предусматривает мониторинг ситуации», — пояснил он.

Ранее член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель заявил изданию Rheinische Post, что введение эмбарго на поставки энергоресурсов из России приведёт к серьёзным экономическим и социальным последствиям в Германии, в частности к резкому росту безработицы в стране.

ПАО «Газпром» заказал на аукционе часть мощностей для прокачки газа в Германию по газопроводу «Ямал — Европа» на ночь 30 марта. На торгах был предложен объем 3,63 млн куб. м в час, из которых востребованными оказались 8,75% мощностей.

«„Газпром“ на аукционе во вторник заказал часть мощностей прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на ночь 30 марта. На аукционе был предложен объем 3,63 млн куб. м в час, востребованными оказались 8,75% мощностей в период с 21:00 29 марта до 07:00 30 марта», — сообщает ТАСС.

Помимо этого «Газпром» заказал часть мощностей прокачки газопроводу «Ямал — Европа» на полный день 30 марта. Для этого было предложено 3,7 млн куб. м в час. Однако издание Reuters, ссылаясь на данные оператора Gascade, сообщило, что 29 марта физические потоки по трубопроводу «Ямал — Европа» упали до нуля.

«Фактические потоки не гарантированы, поскольку „Газпром“ не всегда использует забронированные мощности», — добавляет международное агентство новостей Reuters.

Подача российского газа для транзита в Европу через территорию Украины продолжается в штатном режиме. Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. По сего словам, холдинг подаёт газ в соответствии с заявками европейских потребителей. На 30 марта объём поставок составит 109,5 млн куб. м.

Как уточнил Куприянов, этот объем полностью соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину. Во вторник, 29 марта, он также составил 109,5 млн куб. м.

В целом, как передает ТАСС, Европа значительно увеличила в последнее время закупку российского газа на фоне роста спотовых цен из-за похолодания и отсутствия ветра для станций альтернативной энергетики.

Руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в разговоре с NEWS.ru прокомментировал желание российских властей продавать газ за рубли. По его словам, это политическое решение. Рынок Восточной Азии может стать альтернативой для сбыта голубого топлива.

В качестве альтернатив мы рассматриваем рынки Восточной Азии, но газ — это явно не тот продукт, который мы привыкли туда поставлять, и вряд ли можем перенаправить выпадающие объемы именно на восток. Но, в общем-то, это означает только одно — решение принимать рубли за газ, а не доллары или евро, — это политическое решение, а не экономическое. Потому что в отношении экономических альтернатив всё достаточно скверно, — считает энергетик.

Баженов подчеркнул, что альтернативный рынок может оказаться не готовым к потреблению газа. Для этого нужна инфраструктура, выстроенная под потребление голубого топлива, однако пока там большим спросом пользуется уголь.

Мы будем переходить на рынок Азии, понятное дело — какие-то поставки будут, но полностью заменить выпавший объём будет крайне сложно. Основной энергетический товар, который мы поставляем в Восточную Азию, — это уголь. Газа поставляем мало, и не очень понятно, почему все вдруг решат покупать российский газ. Высочайшим указом такие вещи не делаются. Должна быть определённая экономическая целесообразность. Если у вас инфраструктура не выстроена под потребление газа, то, соответственно, вряд ли следует ожидать каких-то чрезвычайных объёмов, — подытожил специалист.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что ожидаемый частичный переход торговли газом за рубли способствует укреплению национальной валюты. По его словам, экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, станет больше, когда переход состоится.

Рубль значительно подорожал по отношению к доллару и евро из-за того, что Россия приняла решение продавать газ недружественным странам в российской валюте, заявил финансовый аналитик Сергей Дроздов. По его мнению, таким образом Москва пытается обойти санкции Евросоюза, пишет «Компания».

Сейчас продолжает отыгрываться решение президента о том, что Россия будет продавать газ за рубли. Пока страны Евросоюза недовольны этим решением, потому что такая покупка означает для них обход собственных санкций. Чем эта история закончится — большой вопрос. Одно дело, когда подобные решения принимает бизнес, а другое — когда за них берутся политики, — подчеркнул Дроздов.

Он считает, что если план с продажей газа в рублях провалится, доллар вновь укрепит свои позиции и будет держаться в районе 90-100 рублей. По его мнению, на бирже сейчас идёт игра «на ожиданиях», что Европа будет платить за газ в российской валюте.