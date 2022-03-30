Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
7 часов назад

Датская компания JYSK уходит из России

ТАССТАССиещё 9

Датский мебельный ретейлер JYSK полностью уйдет из России. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-релизе компании.

Датская компания JYSK уходит из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

JYSK объявил о временном закрытии всех 13 магазинов в России 3 марта.

"После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет Россию", - поясняется в сообщении.

По словам главы компании Яна Бёга, у JYSK "был отличный старт в РФ".

"Однако в текущей ситуации руководство и наши собственники не видят альтернативы закрытию нашей деятельности в России", - отметил он.

JYSK свяжется с владельцами зданий, в которых в настоящее время находятся магазины JYSK, "чтобы договориться о справедливом урегулировании в этих особых обстоятельствах".

С 31 марта магазины JYSK в России временно вновь откроются для проведения распродаж. Как только товары будут реализованы, торговые точки будут закрыты навсегда. Сотрудники получат заработную плату в соответствии с местными правилами.

Компании,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители