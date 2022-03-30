Датская компания JYSK уходит из России

Датский мебельный ретейлер JYSK полностью уйдет из России. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-релизе компании.
JYSK объявил о временном закрытии всех 13 магазинов в России 3 марта.
"После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет Россию", - поясняется в сообщении.
По словам главы компании Яна Бёга, у JYSK "был отличный старт в РФ".
"Однако в текущей ситуации руководство и наши собственники не видят альтернативы закрытию нашей деятельности в России", - отметил он.
JYSK свяжется с владельцами зданий, в которых в настоящее время находятся магазины JYSK, "чтобы договориться о справедливом урегулировании в этих особых обстоятельствах".
С 31 марта магазины JYSK в России временно вновь откроются для проведения распродаж. Как только товары будут реализованы, торговые точки будут закрыты навсегда. Сотрудники получат заработную плату в соответствии с местными правилами.