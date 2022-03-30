Датская компания JYSK уходит из России

Датский мебельный ретейлер JYSK полностью уйдет из России. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-релизе компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

JYSK объявил о временном закрытии всех 13 магазинов в России 3 марта.

"После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет Россию", - поясняется в сообщении.

По словам главы компании Яна Бёга, у JYSK "был отличный старт в РФ".

"Однако в текущей ситуации руководство и наши собственники не видят альтернативы закрытию нашей деятельности в России", - отметил он.

JYSK свяжется с владельцами зданий, в которых в настоящее время находятся магазины JYSK, "чтобы договориться о справедливом урегулировании в этих особых обстоятельствах".