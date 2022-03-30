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6 часов назад

Германия впервые назвала сумму заблокированных денег россиян

Lenta.ruLenta.ru

Власти Германии заморозили свыше 95 миллионов евро на счетах компаний и частных лиц из России в ФРГ. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на Минфин.

Германия впервые назвала сумму заблокированных денег россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что таким образом правительство впервые обнародовало данные о сумме заблокированных в Германии денег в связи с санкциями против России. В общей сложности по данным на 21 марта банки заморозили 95 514 306 евро. Владельцы не могут получить доступ к своим средствам, в том числе осуществлять переводы и снимать деньги.

По данным телеканала, правительство Франции сообщает о блокировке суммы в 850 миллионов евро. Из них 150 миллионов заблокированы на счетах, остальная сумма — конфискованные яхты и недвижимость.

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Западные страны ввели новые санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Ограничения коснулись политиков, журналистов, бизнесменов и деятелей культуры. Под санкции также попали крупные компании и банки.

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