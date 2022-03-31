Авиакомпании России приземлили треть своего авиапарка

Российские авиакомпании уходящем в марте приземлили треть своего авиапарка. Из 980 лайнеров не летают 325 самолетов, пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса отслеживания полетов Flightradar.

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По данным портала, авиакомпании России приземлили в марте 246 самолетов Airbus и Boeing в 30 крупнейших аэропортах страны. Из них 76 бортов не летали от 20 дней до месяца, еще 170 — от недели до 20 дней.

Всего в марте не использовалась треть коммерческого иностранного авиапарка России, который исключает такие советские типы судов, как Ан-2, Ан-24/26, ТВС-2МС и Як-42. В основном, на этих бортах летают региональные или местные перевозчики.

По словам экспертов, самолеты приземлены по разным причинам. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин отметил, что февраль и март являются низким сезоном, когда загруженность в авиации слабая и перевозчики сами паркуют «лишние» суда. На ситуацию повлияло и закрытие ряда международных направлений.

Кроме того, некоторые лайнеры служат резервными на случай поломок других, объяснила авиаэксперт Елена Сахнова. Однако это число выбирает для себя перевозчик, добавил ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.