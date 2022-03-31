Сервис такси «Ситимобил» принял решение прекратить работу с 15 апреля. До этого приложение будет работать в обычном режиме. Об этом говорится в пресс-релизе проекта.

«Cервис городской мобильности "Ситимобил" завершит работу 15 апреля. До этого момента приложение будет работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов, а водители партнеров будут продолжать получать заказы в приложении "Ситистарт"», - цитирует сообщение ТАСС.

Решение о прекращении деятельности акционеры компании приняли еще в середине марта. Однако тогда точная дата закрытия проекта не называлась. Отмечается, что каршеринг «Ситидрайв» продолжит свою работу.

Напомним, «Ситимобил» был создан в 2007 году как таксопарк. Затем проект развился в агрегатор такси, а потом и в платформу городской мобильности, объединившей в себе несколько видов транспорта - такси, электросамокаты, каршеринг, доставку и другие услуги. «Ситимобил» присутствует в более чем 80 городах РФ.