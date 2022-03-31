СМИ: «Газпром» прорабатывает сценарии прекращения поставок газа в ЕС

Российская компания «Газпром» рассматривает прекращение поставок топлива в недружественные страны. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
«Газпром», как утверждают источники «Ъ», действительно прорабатывает возможность полной остановки поставок газа недружественным странам и оценивает последствия такого шага», — сказано в публикации.
Оплату за поставки по долгосрочным контрактам в марте необходимо произвести 1 апреля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта. Он подчеркнул, что это растянутый по времени процесс.
Германский отраслевой союз Aluminium Deutschland, объединяющий компании, производящие алюминий, выразил обеспокоенность из-за возможных перебоев в газоснабжении в случае прекращения поставок российского природного газа.
30 марта президент Немецкого профсоюза химиков (IGBCE) Майкл Вассилиадис заявил, что ФРГ в случае прекращения импорта энергии из России столкнется с остановкой таких отраслей промышленности, как сталелитейная, химическая и бумажная.