СМИ: «Газпром» прорабатывает сценарии прекращения поставок газа в ЕС

Российская компания «Газпром» рассматривает прекращение поставок топлива в недружественные страны. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Газпром», как утверждают источники «Ъ», действительно прорабатывает возможность полной остановки поставок газа недружественным странам и оценивает последствия такого шага», — сказано в публикации.

Оплату за поставки по долгосрочным контрактам в марте необходимо произвести 1 апреля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта. Он подчеркнул, что это растянутый по времени процесс.

Германский отраслевой союз Aluminium Deutschland, объединяющий компании, производящие алюминий, выразил обеспокоенность из-за возможных перебоев в газоснабжении в случае прекращения поставок российского природного газа.