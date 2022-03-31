Stellantis закрывает завод в Калуге

Автомобильная компания Stellantis, владеющая в том числе брендами Citroën, Opel и Peugeot, планирует закрыть свой завод в Калуге в связи с дефицитом запчастей. Об этом заявил генеральный менеджер корпорации Карлос Таварес, передает Reuters.

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«Завод Stellantis в Калуге будет вынужден прекратить работу из-за нехватки запчастей», — указал он.

Таварес отметил, что корпорация прилагает все усилия для соблюдения антироссийских санкций, которые не позволяют полноценно функционировать.

Ранее сообщалось, что концерн Stellantis старается найти выход для возобновления импорта в Россию и экспорта LCV из страны. В связи с нарушением логистических цепочек экспорт и импорт были временно остановлены. Вместе с темзавод «ПСМА Рус» в Калуге продолжает работать в обычном режиме. На заводе автоконцерна собирают Peugeot 408, Traveller, Expert, Partner и Partner Crossway, Opel Combo Cargo, Combo Life, Zafira Life и Vivaro, Citroёn С4, SpaceTourer, Jumpy, Berlingo Multispace и Berlingo.