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22 минуты назад

Суперъяхта попавшего под санкции Мордашова пришвартовалась во Владивостоке

Lenta.ruLenta.ru

Одна из самых больших в мире яхт, принадлежащая попавшему под санкции владельцу компании «Северсталь», миллиардеру Алексею Мордашову, пришвартовалась во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Яхта Мордашова пришвартовалась в российском порту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судно под названием Nord, длина которого составляет 142 метра, причалила к берегу столицы Приморского края в четверг, 31 марта. Суперъяхта прибыла с Сейшельских островов и остановилась у Морского вокзала, расположенного в бухте Золотой Рог. При этом диспетчер Владивостокского морского терминала в беседе с изданием отметил, что судно может покинуть причал сегодня после оформления.

«Яхту планируется перерегистрировать в России», — отметил источник.

По словам инсайдера, на борту находятся 30 членов экипажа, которые являются иностранными гражданами. На данный момент они заняты подготовкой документов, необходимых для пребывания в России.

Отмечается, что лодка рассчитана на размещение 40 гостей, для которых оборудованы каюты класса люкс. Также в 2020 году издание Forbes указывало, что данное судно должно войти в число пяти крупнейших яхт богатейших россиян, а его стоимость составляет не менее 300 миллионов долларов (около 24,6 миллиарда рублей)

Ранее в марте компания российского олигарха Алексея Мордашова «Северсталь» допустила технический дефолт: она не смогла расплатиться по бондам из-за введенных против ее владельца санкций. Лондонский офис Citibank, который выступал в качестве платежного агента, отказался проводить платеж «Северстали» на 12,6 миллиона долларов по еврооблигациям на 800 миллионов.

Компании,Алексей Мордашов,Северсталь,
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