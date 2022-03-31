Яхта Мордашова пришвартовалась в российском порту

Одна из самых больших в мире яхт, принадлежащая попавшему под санкции владельцу компании «Северсталь», миллиардеру Алексею Мордашову, пришвартовалась во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Судно под названием Nord, длина которого составляет 142 метра, причалила к берегу столицы Приморского края в четверг, 31 марта. Суперъяхта прибыла с Сейшельских островов и остановилась у Морского вокзала, расположенного в бухте Золотой Рог. При этом диспетчер Владивостокского морского терминала в беседе с изданием отметил, что судно может покинуть причал сегодня после оформления.

«Яхту планируется перерегистрировать в России», — отметил источник.

По словам инсайдера, на борту находятся 30 членов экипажа, которые являются иностранными гражданами. На данный момент они заняты подготовкой документов, необходимых для пребывания в России.

Отмечается, что лодка рассчитана на размещение 40 гостей, для которых оборудованы каюты класса люкс. Также в 2020 году издание Forbes указывало, что данное судно должно войти в число пяти крупнейших яхт богатейших россиян, а его стоимость составляет не менее 300 миллионов долларов (около 24,6 миллиарда рублей)