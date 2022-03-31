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4 часа назад

Во Франции арестовали два вертолета Усманова

Вероника Полынина

Власти Франции арестовали два вертолета, принадлежащие российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя французского министерства экономики и финансов.

Во Франции арестовали два вертолета Усманова
Фото: ReutersReuters

Утверждается, что вертолет Airbus EC-175 с регистрационным номером M-DLBR был арестован в Ле Кастелле 22 марта, а Eurocopter EC-155 с регистрационным номером M-DLBA – 25 марта в Монте-Карло.

Вертолет M-DLBR принадлежит компании Crystal Sky Limited, а воздушное судно M-DLBA - компании Margaux Aviation Limited. Обе фирмы базируются на Каймановых островах.

Франция ввела санкции против Усманова 28 февраля в рамках расширения санкций Европейского союза, позже в тот же день Монако ввело аналогичные ограничения.

Оба вертолета были зарегистрированы на острове Мэн, находящемся под юрисдикцией Великобритании, но их сняли с учета 3 марта.

По оценкам Forbes, стоимость двух вертолетов составляет 26 миллионов долларов.

Компании,Алишер Усманов,ЕС,
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