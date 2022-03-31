Во Франции арестовали два вертолета Усманова

Власти Франции арестовали два вертолета, принадлежащие российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя французского министерства экономики и финансов.

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Утверждается, что вертолет Airbus EC-175 с регистрационным номером M-DLBR был арестован в Ле Кастелле 22 марта, а Eurocopter EC-155 с регистрационным номером M-DLBA – 25 марта в Монте-Карло.

Вертолет M-DLBR принадлежит компании Crystal Sky Limited, а воздушное судно M-DLBA - компании Margaux Aviation Limited. Обе фирмы базируются на Каймановых островах.

Франция ввела санкции против Усманова 28 февраля в рамках расширения санкций Европейского союза, позже в тот же день Монако ввело аналогичные ограничения.

Оба вертолета были зарегистрированы на острове Мэн, находящемся под юрисдикцией Великобритании, но их сняли с учета 3 марта.