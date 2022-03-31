В ФРГ рассматривают национализацию "дочек" "Газпрома" и "Роснефти"

Министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании "Газпрома" и "Роснефти" в ФРГ. Об этом сообщила в четверг газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве страны.

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По их информации, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. Причиной проработки таких сценариев является обеспокоенность правительства стабильностью поставок углеводородов в ФРГ.

Gazprom Germania является оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ, в частности в кооперации с Wingas в населенных пунктах Йемгум и Реден. Также разрабатывались несколько проектов в Сербии, Австрии и Чехии.

"Роснефть" - третий по величине игрок на германском рынке нефтепереработки. Компания является акционером трех НПЗ на территории этой страны (НПЗ PCK - 54,17%, НПЗ MiRO - 24%, НПЗ Bayernoil - 28,57%) с общим объемом мощностей в долях владения 12,8 млн тонн в год, что превышает 12% всех мощностей нефтепереработки в Германии. Операционная деятельность осуществляется дочерним обществом Rosneft Deutschland GmbH, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Германии с 1 января 2017 года.

Handelsblatt пишет, что без обслуживания со стороны Rosneft Deutschland невозможно осуществлять взлеты и посадки в берлинском аэропорту, также компания снабжает топливом автомобили оперативных служб германской столицы