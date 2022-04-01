Chanel продает россиянам вещи при отказе носить их в России

Зарубежным магазинам знаменитого бренда Chanel запретили продавать товары жителям России. Но те нашли изощренный способ реализации продукции россиянам, о котором в соцсетях рассказала блогер Лиза Литвин.
По ее словам, при попытке купить в ОАЭ сумку бренда, сотрудники магазина сообщили Литвин, что не могут ее продать, т.к. девушка из России. Чтобы приобрести аксессуар, покупательнице предложили заполнить некий бланк.
«Мне не продали сумку, потому что я из России! С сегодняшнего дня у них постановление, что они могут продать ее только в том случае, если я подпишу бумагу, что я не везу ее в Россию и не буду носить ее там!» — цитирует Литвин «Лента.ру».
Блогер опубликовала снимок, на котором запечатлен бланк, который должны подписать российские покупатели, если они хотят приобрести вещи Chanel.
«Дословно: "Я не живу в России и не буду носить их на территории России"», — добавила женщина.
Напомним, из-за спецоперации на Украине в России приостановили работу многие люксовые бренды, среди которых и Chanel. Также в РФ временно не работают Kering (владеет Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent), модный дом Louis Vuitton, магазины Hermes.