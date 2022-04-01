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1 час назад

Сбербанк сообщил о закрытии офиса в Лондоне

Вероника Полынина

Сбербанк прекращает работу лондонского офиса – Sberbank CIB (UK) Limited, сообщила руководитель пресс-службы банка Полина Тризонова.

Сбербанк сообщил о закрытии офиса в Лондоне
Фото: ReutersReuters

По словам Тризоновой, решение о закрытии офиса в Лондоне было принято после переоценки экономического потенциала присутствия в Великобритании.

Она также сообщила, что ключевые сотрудники компании продолжают выполнять свои функции, и пообещала, что банк выполнит все обязательства перед клиентами в Соединенном Королевстве.

«Мы находимся в контакте с местным регулятором FCA, и в соответствии с требованиями законодательства завершим нашу деятельность, выполнив все обязательства перед клиентами», - сказала глава пресс-службы.

В марте Великобритания внесла Сбербанк в санкционный список: ограничения введены против корреспондентских счетов банка, также ему запрещены клиринговые операции в фунтах стерлингов.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что британский суд одобрил переход Sberbank CIB под внешнее управление из-за воздействия санкций. Этот шаг позволит Сберу продолжать осуществлять некоторые финансовые операции и выполнить остающиеся обязательства перед клиентами.

Сбербанк КИБ,Сбербанк России,
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