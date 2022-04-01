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2 часа назад

США вводят санкции против еще 120 организаций из России и Белоруссии

Елена Прошина

Власти США объявили о введении экспортных санкций против 120 структур из России и Белоруссии, связанных с оборонным, аэроскосмическим и морским секторами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление Министерства торговли Соединенных Штатов.

США вводят новые санкции против России и Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

Согласно информации из него, все внесенные в черный список организации «действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике США». Под санкции, в частности, попали КГБ Белоруссии, спецподразделение «Альфа» и внутренние войска МВД республики. Включение в список для этих организаций означает, что они «больше не смогут получать американские высокие технологии без лицензии».

Также Министерство торговли США внесло в перечень юрлица из РФ «за приобретение ими запрещенной экспортными ограничениями продукции для поддержки военной модернизации».

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В их отношении введут «презумпцию отказа» при выдаче лицензий на экспорт.

Компании,КГБ РБ,
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