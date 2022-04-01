В Роттердаме застряли 4,5 тысячи контейнеров для России

В крупнейшем порту Европы, расположенном в Роттердаме, застряли 4500 контейнеров с российскими грузами. Как пишет Bloomberg, в терминале из-за санкций тщательно проверяют каждый груз, следующий в Россию. Издание указывает, что около 10% от общего объема грузов, проходящих транзитом через Роттердам, связаны с РФ.

Работа терминала сейчас сильно осложнена. Его представители говорят, что используют резервные мощности, чтобы разгрузить порт. При этом часть европейских компаний ранее отказались от работы с грузами для России, которые даже не подпадают под ограничения.

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Терминал в Роттердаме — важный перегрузочный пункт для контейнеров на пути в Санкт-Петербург и Новороссийск. Сбои в его работе ударят по всем видам товаров, отмечает управляющий партнер компании «Хекни Групп» в России Александр Горьков.

— Везут через него все. Выделить какой-то конкретный товар практически невозможно в силу того, что это трафик, который идет в Санкт-Петербург. Туда идут грузы из Америки, Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, Китая, поэтому это товары самых разнообразных наименований, видов, веса и объема. Понятно, что из этой пробки выдергивают те контейнеры, которые сейчас разрешены для доставки: медикаменты, продукты питания, срочные и гуманитарные грузы. Но дальше начнется уже взаимодействие грузополучателей, грузоотправителей с морскими линиями, которые обязаны доставить грузы, куда их просили. В силу того, что это не военное положение и условия форс-мажора пока очень расплывчаты, в дальнейшем может быть очень много споров. Я думаю, что будет очень много юридических баталий по этому поводу.

— У европейцев какие есть обходные пути?

— В данный момент сохраняется возможность выгрузить этот товар на таможенном складе в европейском порту, например, в том же Роттердаме, перегрузить его на грузовик и грузовиком привезти его в Россию.

Через морской порт в Роттердаме сейчас идут китайские грузы, которые в 2021 году прибывали в порты Дальнего Востока и Находки. Логистический коллапс в регионе заставил перевозчиков переориентировать контейнеры на нидерландский хаб. Перебои с поставками контейнеров возникли в порту Роттердама еще в начале марта: работники терминала не знали, как обрабатывать товары в условиях новых санкций, отмечает руководитель компании «МастерПроф» Павел Брун, который импортировал из Китая инженерную сантехнику.

— Во-первых, мы вышли раньше, чем эти санкции были введены. Во-вторых, мы не относились к тем странам, из которых эти контейнеры должны были бы проверяться, потому что у нас еще и контейнеры шли из Китая. У нас два контейнера застряли в Роттердаме, а два контейнера застряли на подходе к нему. Порядка двух-трех недель они там простояли, пока европейцы не могли определиться, что они будут дальше с ними делать — как просвечивать и как выяснять, что в них. Но сейчас вроде движение пошло, два из этих контейнеров мы уже получили, последующие тоже стали двигаться, я надеюсь, что мы их тоже получим.

— Они стояли на подходе к порту из-за пробки, которая там сейчас возникла, из-за проверок, видимо?

— У них, я так понимаю, не был прописан алгоритм процедуры — что они должны делать, как они должны действовать в этой ситуации, поэтому отказывались принимать судна с российскими контейнерами. Как только им алгоритм спустили, движение пошло. Тем не менее у многих наших коллег ситуация не выровнялась, они до сих пор эти контейнеры не получили и не знают об их судьбе ничего. Некоторые компании уже даже предлагали вскрывать контейнеры в Европе и перевозить через Таллин другими путями, но это все сложно и очень дорого.