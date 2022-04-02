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1 час назад

Газопровод "Ямал — Европа" перешел на реверс

Елена Прошина

Газопровод «Ямал–Европа» перешел на работу в режиме реверса. Газ начал идти со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные немецкой компании Gascade.

Газопровод "Ямал — Европа" перешел на реверс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заявки на прокачку газа через станцию «Мальнов» на границе Германии с Польшей на вход (аверс) и выход (реверс) с вечера пятницы были почти равны. Однако к 8 утра субботы начался реверс, и газ стал прокачиваться в Польшу. За час поступило около 270 тысяч кубометров.

Европа сделала рекордные запасы газа

Известно, что «Газпром» забронировал мощности магистрали на полные газовые сутки 1 и 2 апреля.

Поставки по магистрали «Ямалу–Европа» возобновились 29 марта. Этому предшествовал двухнедельный перерыв.

Ранее глава федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм заявил, что промышленность ФРГ потерпит крах, если на импорт российского газа и нефти наложат эмбарго.

Компании,Газпром,
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