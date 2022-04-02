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1 час назад

Гендиректор «Яндекса» покинула должность

Lenta.ru

Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина ушла с должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Гендиректор «Яндекса» покинула должность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Исполняющим обязанности генерального директора "Яндекса" в России назначен Артем Савиновский. Про дальнейшие изменения мы расскажем позже», — сообщили в пресс-службе.

О дальнейших изменениях в заявлении не уточняется.

Ранее сообщалось, что новый глава «Яндекса» Тигран Худавердян покинул совет директоров и должностьт заместителя гендиректора компании на фоне санкций Европейского Союза. Он должен был заменить на посту Елену Бунину. После ухода Худавердян сообщалось, что исполнять обязанности гендиректора ООО «Яндекс» до 15 апреля будет Бунина.

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15 марта Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России. Под ограничения кроме главы «Яндекса» Тиграна Худавердяна попали миллиардер Роман Абрамович и акционер «Альфа-Групп» Герман Хан, а также главы энергетических и горнодобывающих компаний.

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