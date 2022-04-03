Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
39 минут назад

Болгария получила от «Газпрома» требование об оплате газа в рублях

Илья Родин

Министр энергетики Болгарии Александр Николов в интервью Болгарскому национальному телевидению рассказал, что София получила от российской компании «Газпром экспорт» уведомление об оплате поставок голубого топлива в рублях. Об этом пишет ТАСС.

Болгария получила от «Газпрома» требование об оплате газа в рублях
Фото: ТАССТАСС

«Официальное требование об оплате газа в рублях поступило. Однако наша страна намерена придерживаться общеевропейской позиции при оплате газа и не поддаваться давлению. В действующих договорах нигде не сказано, что оплата газа может осуществляться в рублях», - заявил Николов.

Министр пояснил, что Болгарии необходимо понять в деталях, как будут работать новые механизмы оплаты.

«Нам предстоит увидеть, как будут работать предложенные [«Газпромом»] механизмы оплаты, насколько в результате операции по конвертации евро или долларов в рубли изменится цена газа», - уточнил он.

Александр Николов подчеркнул, что София тщательно следует предшествующим договоренностям с российской компанией.

Bloomberg подсчитал доходы РФ от продажи газа и нефти

«Наша сторона все условия договора выполняет и нарушать их не намерена, этот договор предусматривает поставки до конца года. Но если газ будет перекрыт, то мы постараемся перейти на альтернативные поставки», - сказал он.

Министр заявил, что к 1 июля 2022 года планируется завершить стройку газового интерконнектора с Грецией. После этого Болгария сможет получать газ из Азербайджана.

Компании,Александр Николов,Газпром,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители