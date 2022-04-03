Болгария получила от «Газпрома» требование об оплате газа в рублях

Министр энергетики Болгарии Александр Николов в интервью Болгарскому национальному телевидению рассказал, что София получила от российской компании «Газпром экспорт» уведомление об оплате поставок голубого топлива в рублях. Об этом пишет ТАСС.
«Официальное требование об оплате газа в рублях поступило. Однако наша страна намерена придерживаться общеевропейской позиции при оплате газа и не поддаваться давлению. В действующих договорах нигде не сказано, что оплата газа может осуществляться в рублях», - заявил Николов.
Министр пояснил, что Болгарии необходимо понять в деталях, как будут работать новые механизмы оплаты.
«Нам предстоит увидеть, как будут работать предложенные [«Газпромом»] механизмы оплаты, насколько в результате операции по конвертации евро или долларов в рубли изменится цена газа», - уточнил он.
Александр Николов подчеркнул, что София тщательно следует предшествующим договоренностям с российской компанией.
«Наша сторона все условия договора выполняет и нарушать их не намерена, этот договор предусматривает поставки до конца года. Но если газ будет перекрыт, то мы постараемся перейти на альтернативные поставки», - сказал он.
Министр заявил, что к 1 июля 2022 года планируется завершить стройку газового интерконнектора с Грецией. После этого Болгария сможет получать газ из Азербайджана.