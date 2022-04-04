Ретейл и рестораны приостановят открытие новых точек в России

Крупные ретейлеры и рестораны решили приостановить открытие новых точек из-за проблем с поставками нового оборудования. Об этом сообщили источники «Известий».

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Речь идет о Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Дикси», Offprice, Reima, Gloria Jeans, 12storeez и некоторых других ретейлерах. Информация была подтверждена собеседником из консалтинговой организации.

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Отмечается, что решение обусловлено перебоями в поставках оборудования для торговых помещений, например стеллажей, холодильников, кассового оборудования.

«Это правда, что много новых контрактов с арендодателями в этом году сорвалось. Например, «Перекресток» приостановил открытие шести магазинов в торговых центрах, Polaris и «Доктор Столетов» также отказались открывать новые точки», — заявила глава ретейл-департамента CBRE в России Марина Малахатько.

Аналогичная ситуация наблюдается и в ресторанном бизнесе, указала эксперт. В частности, по ее словам, сеть «Хачапури» поставила на паузу открытие своего заведения в ТЦ «Океания».

Бренд одежды I Am Studio тоже принял решение приостановить открытие новых точек, заявил владелец компании Олег Воронин. Развитию также мешает неопределенность на рынке, указал он.

Предприниматель отметил наличие повышенного спроса из-за приостановки работы иностранных брендов. Однако у бизнеса нет цели быстрее занять освободившееся место, поскольку пока нет понимания, вернутся ли иностранцы, отметил собеседник. Также бизнесмен указал на наличие проблем с финансированием.

В пресс-службе 12storeez сообщили об отсутствии проблем с оборудованием. Там же не проинформировали о планах по открытию новых магазинов. В «Магните» не стали комментировать ситуацию. В других компаниях также не предоставили оперативного ответа.