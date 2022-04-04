Ретейл и рестораны приостановят открытие новых точек в России

Крупные ретейлеры и рестораны решили приостановить открытие новых точек из-за проблем с поставками нового оборудования. Об этом сообщили источники «Известий».
Речь идет о Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Дикси», Offprice, Reima, Gloria Jeans, 12storeez и некоторых других ретейлерах. Информация была подтверждена собеседником из консалтинговой организации.
Отмечается, что решение обусловлено перебоями в поставках оборудования для торговых помещений, например стеллажей, холодильников, кассового оборудования.
«Это правда, что много новых контрактов с арендодателями в этом году сорвалось. Например, «Перекресток» приостановил открытие шести магазинов в торговых центрах, Polaris и «Доктор Столетов» также отказались открывать новые точки», — заявила глава ретейл-департамента CBRE в России Марина Малахатько.
Аналогичная ситуация наблюдается и в ресторанном бизнесе, указала эксперт. В частности, по ее словам, сеть «Хачапури» поставила на паузу открытие своего заведения в ТЦ «Океания».
Бренд одежды I Am Studio тоже принял решение приостановить открытие новых точек, заявил владелец компании Олег Воронин. Развитию также мешает неопределенность на рынке, указал он.
Предприниматель отметил наличие повышенного спроса из-за приостановки работы иностранных брендов. Однако у бизнеса нет цели быстрее занять освободившееся место, поскольку пока нет понимания, вернутся ли иностранцы, отметил собеседник. Также бизнесмен указал на наличие проблем с финансированием.
В пресс-службе 12storeez сообщили об отсутствии проблем с оборудованием. Там же не проинформировали о планах по открытию новых магазинов. В «Магните» не стали комментировать ситуацию. В других компаниях также не предоставили оперативного ответа.
Многие западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. В частности, о приостановке продаж для российских покупателей сообщили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Это сделали и модные бренды Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Adidas, Puma и другие крупные компании.