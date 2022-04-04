Маск оказался крупным акционером Twitter

Глава Tesla Inc. Илон Маск является владельцем 9,2% акций Twitter Inc., сообщила Комиссия по ценным бумагам США.
Согласно опубликованному документу, Маску принадлежит почти 73,5 млн акций, что составляет 9,2% от их общего числа, передает РИА «Новости».
По данным агентства Reuters, предприниматель, вероятно, является крупнейшим держателем акций Twitter. На фоне этого цена акций компании на премаркете растет на 25%.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой соцсети.