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2 часа назад

Маск оказался крупным акционером Twitter

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Глава Tesla Inc. Илон Маск является владельцем 9,2% акций Twitter Inc., сообщила Комиссия по ценным бумагам США.

Маск оказался крупным акционером Twitter
Фото: ReutersReuters

Согласно опубликованному документу, Маску принадлежит почти 73,5 млн акций, что составляет 9,2% от их общего числа, передает РИА «Новости».

По данным агентства Reuters, предприниматель, вероятно, является крупнейшим держателем акций Twitter. На фоне этого цена акций компании на премаркете растет на 25%.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой соцсети.

Илон Маск,
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