Henkel продолжает работать в России

Германская компания Henkel, производящая бытовую химию, продолжает работать в России. При этом, как сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на председателя правления компании Симону Багель-Тра, производитель будет внимательно следить за развитием событий, связанных с украинским кризисом.
"Общественность иногда воспринимает это [продолжение работы] очень критически. Поэтому мне важно подчеркнуть, что мы полностью применяем все необходимые санкции", - сказала Багель-Тра на собрании акционеров.
Henkel производит на 11 заводах в России клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены. Среди прочего компания производит стиральные порошки Persil.
У компании около 2,5 тыс. сотрудников в России. В начале марта Henkel прекратила все инвестиции, а также рекламные и спонсорские мероприятия в России на фоне военной операции РФ на Украине.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.