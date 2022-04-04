Henkel продолжает работать в России

Германская компания Henkel, производящая бытовую химию, продолжает работать в России. При этом, как сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на председателя правления компании Симону Багель-Тра, производитель будет внимательно следить за развитием событий, связанных с украинским кризисом.

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"Общественность иногда воспринимает это [продолжение работы] очень критически. Поэтому мне важно подчеркнуть, что мы полностью применяем все необходимые санкции", - сказала Багель-Тра на собрании акционеров.

Henkel производит на 11 заводах в России клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены. Среди прочего компания производит стиральные порошки Persil.

У компании около 2,5 тыс. сотрудников в России. В начале марта Henkel прекратила все инвестиции, а также рекламные и спонсорские мероприятия в России на фоне военной операции РФ на Украине.