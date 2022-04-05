Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на нефть

Саудовская Аравия повысила цены на нефть. Покупателям придется платить больше уже в мае, пишет агентство Bloomberg .

Подорожали все сорта нефти, поставляемые на азиатский и американский рынки. Стоимость черного золота выросла в среднем на 2,2-4,4 доллара. Конечная цена зависит от страны-покупателя. Больше всего нефти (почти 60 процентов) у Саудовской Аравии приобретают Китай, Япония, Южная Корея и Индия.