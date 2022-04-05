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2 часа назад

Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на нефть

Российская Газетаиещё 4

Саудовская Аравия повысила цены на нефть. Покупателям придется платить больше уже в мае, пишет агентство Bloomberg.

Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подорожали все сорта нефти, поставляемые на азиатский и американский рынки. Стоимость черного золота выросла в среднем на 2,2-4,4 доллара. Конечная цена зависит от страны-покупателя. Больше всего нефти (почти 60 процентов) у Саудовской Аравии приобретают Китай, Япония, Южная Корея и Индия.

В конце марта черное золото начало дешеветь из-за новой вспышки COVID-19 в КНР.

А российская нефть Urals на мировом рынке продается с большой скидкой: 85 долларов за баррель. Дисконт уже заинтересовал ряд покупателей в Азии.

Компании,Цена на нефть,
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