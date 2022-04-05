Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
1 час назад

НАСА сократило штат в России

Lenta.ru

Заместитель главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) Пэм Мэлрой в интервью изданию Spacenews сообщила о сокращении штата в России.

НАСА сократило штат в России
Фото: ТАССТАСС

«Мы определенно немного обеспокоены из-за нашего персонала в России. Один из результатов этого — сокращение штата в России», — сказала Мэлрой, отвечая на вопрос о планах НАСА в случае отказа России от сотрудничества по Международной космической станции (МКС).

По ее словам, у НАСА есть много вариантов действий в зависимости от решения партнеров, однако сейчас «все работает очень профессионально и очень четко».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация в ближайшее время доведет до российских властей предложения по завершению сотрудничества с США, Канадой, Евросоюзом и Японией по Международной космической станции. До этого он подчеркивал, что восстановление нормальных отношений между партнерами по МКС возможно лишь при полной отмене санкций, которые направлены на блокирование финансово-экономической и производственной деятельности высокотехнологичных российских предприятий.

Компании,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители