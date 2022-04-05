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1 час назад

Банкиры рассказали о росте доли карты «Мир» после ухода Visa и MasterCard

Говорит Москваиещё 3

Эксперты объясняют это эмоциями и желанием оплачивать покупки через телефон. Аналитики нескольких финансовых организаций отмечают, что карты западных систем продолжают работать внутри России и по сути не имеют недостатков по сравнению с национальными.

Доля карт «Мир» выросла после ухода из РФ Visa и MasterCard
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 28 февраля по конец марта доля платежей по картам «Мир» увеличилась до 26%, фиксирует «Тинькофф бизнес». По словам представителя компании, она выросла после того, как Apple Pay и Google Pay перестали работать с Mastercard и Visa. Когда карта «Мир» также перестала работать с сервисами, её доля снизилась, пишет РБК.

Российская платёжная система заработала в 2015 году. Оператор был создан в 2014-м после санкций из-за присоединения Крыма, на случай отключения карт международных платёжных систем. На карты «Мир» приходится почти 26% всех операций в России и 32,5% выпуска новых карт.

Компании,Visa,Google,Apple,
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