Доля карт «Мир» выросла после ухода из РФ Visa и MasterCard

Эксперты объясняют это эмоциями и желанием оплачивать покупки через телефон. Аналитики нескольких финансовых организаций отмечают, что карты западных систем продолжают работать внутри России и по сути не имеют недостатков по сравнению с национальными.

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С 28 февраля по конец марта доля платежей по картам «Мир» увеличилась до 26%, фиксирует «Тинькофф бизнес». По словам представителя компании, она выросла после того, как Apple Pay и Google Pay перестали работать с Mastercard и Visa. Когда карта «Мир» также перестала работать с сервисами, её доля снизилась, пишет РБК.