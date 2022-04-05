Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей журнала Forbes. За год состояние американского предпринимателя выросло на 45% - до 219 млрд долларов.

Лидер прошлогоднего рейтинга - основатель Amazon Джефф Безос - занял второе место с состоянием 171 млрд долларов. За год он потерял 6 млрд долларов. Третье место в мировом рейтинге занял президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно - 158 млрд долларов.

В пятерку богатейших людей мира также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс (129 млрд долларов) и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (118 млрд долларов).

Отмечается, что рекордные потери понес Марк Цукерберг. За год его состояние сократилось на 30 млрд долларов, до 67,3 млрд долларов. В результате предприниматель опустился с пятого сразу на 15 место рейтинга.