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1 час назад

Илон Маск впервые возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes

Российская Газетаиещё 8

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей журнала Forbes. За год состояние американского предпринимателя выросло на 45% - до 219 млрд долларов.

Лидер прошлогоднего рейтинга - основатель Amazon Джефф Безос - занял второе место с состоянием 171 млрд долларов. За год он потерял 6 млрд долларов. Третье место в мировом рейтинге занял президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно - 158 млрд долларов.

В пятерку богатейших людей мира также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс (129 млрд долларов) и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (118 млрд долларов).

Отмечается, что рекордные потери понес Марк Цукерберг. За год его состояние сократилось на 30 млрд долларов, до 67,3 млрд долларов. В результате предприниматель опустился с пятого сразу на 15 место рейтинга.

В целом за год совокупное состояние 2668 миллиардеров снизилось до 12,7 трлн долларов. Наибольшее число долларовых миллиардеров приходится на США (735 человек), на втором месте - Китай (607), на третьем - Индия (166).

Ранее сообщалось, что лидер прошлогоднего рейтинга по России, владелец "Северстали" Алексей Мордашов опустился сразу на пятое место. Лидером списка стал совладелец НЛМК Владимир Лисин.

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