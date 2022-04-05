Компания Danone не собирается останавливать деятельность в России и покидать рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
«Позиция компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась. Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. Наши главные приоритеты сейчас - безопасность наших сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса», - подчеркнули там.
Также ретейлер «Ашан» сообщил, что информация об остановке поставок и инвестиций в РФ не соответствует действительности. Компания заверила, что «Ашан Россия» работает в штатном режиме.
Ранее на украинском сайте компании появились сведения о том, что французский ретейлер «изолирует российский офис», прекратив инвестиции и поставки в РФ.
«Данная статья не соответствует действительности и является очередной попыткой дестабилизировать ситуацию. "АШАН Ритейл Россия" продолжает работу в обычном режиме и не планирует сворачивать или сокращать активность», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.