«Позиция компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась. Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. Наши главные приоритеты сейчас - безопасность наших сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса», - подчеркнули там.