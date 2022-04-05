Аналоги SWIFT: какие существуют альтернативы в России

Российские власти давно готовятся к возможному отключению страны от международной межбанковской системы SWIFT. В РФ уже сейчас существуют аналоги SWIFT, в том числе Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Давайте рассмотрим более подробно, какая инфраструктура может быть задействована в случае отключения России от международной платежной системы. Эта информация особенно актуальна в связи с тем, что некоторые российские банки уже сейчас лишены доступа к SWIFT в связи с введенными против них санкциями.

Фото: ТАСС ТАСС

Какие существуют аналоги SWIFT:

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— Система передачи финансовых сообщений (СПФС)

— Система быстрых платежей Банка России (СБП)

— Платформа Cyber FT

— Finline от Сбербанка

— Транзит 2.0 от НРД

— Cross-Border Interbank Payment System (CIPS)

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, Общество всемирных межбанковских каналов связи) — система передачи финансовой информации и совершения платежей. Она позволяет банкам по всему миру обмениваться сведениями в безопасной форме. Сайт Swiftcode перечисляет основные возможности этой системы, которыми должны обладать аналоги SWIFT в России:

— высокая скорость передачи информации

— доступность для европейских банков

— автоматическая конвертация денежных средств

— защита персональных данных

— лояльность к экономическим, налоговым и правовым нормам стран-участников

Теперь более подробно о системах, которые могут рассматриваться как замена SWIFT.

Система передачи финансовых сообщений (СПФС)

Это аналог SWIFT, созданный в России в 2014 году. Именно тогда, на фоне санкций Запада, введенных в связи с присоединением Крыма, в РФ начали готовиться к возможному отключению от мировой финансовой инфраструктуры. В 2014 году было объявлено, что Система передачи финансовых сообщений (СПФС) работает в тестовом режиме, а к осени 2015-го она была практически завершена. В марте 2017 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что в стране созданы условия для функционирования банков и платежных систем на случай отключения России от международной платежной системы.

Подключиться к СПФС и работать с ее продуктами могут только кредитные организации, с которыми сотрудничает Банк России. Преимущества, которыми обладает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) — это доступность для пользователей из РФ и стран СНГ, низкая стоимость отправки сообщений и повышенный уровень конфиденциальности. К СПФС постепенно присоединились все крупные российские банки, а также ведущие компании нашей страны, напоминает "Совкомблог".

Участниками проекта являются сотни отечественных организаций и зарубежные партнеры, первым из которых стал белорусский "Белгазпромбанк". Обсуждается вопрос о распространении работы СФПС на страны БРИКС (Бразилия, Индия, КНР, ЮАР).

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) позволяет обмениваться данными в формате SWIFT, структурирует и анализирует сведения в этой же форме, а также предоставляет возможность отправлять и принимать послания в собственном уникальном формате.

Однако пока, как отмечает "Совкомблог", российская система обладает рядом недостатков, которые не позволяют рассматривать ее как абсолютный аналог SWIFT. Основной из них — отсутствие достаточно прочных связей с зарубежными организациями.

ТАСС

Система быстрых платежей Банка России (СБП)

К российским аналогам SWIFT относится и Система быстрых платежей, которую Банк России запустил в 2019 году. В настоящее время она позволяет переводить деньги по номеру телефона, к которому привязан счет, даже если отправитель и получатель имеют счета в разных организациях. Также можно осуществлять перевод по QR-коду. С мая 2020 года все отечественные банки обязаны выполнять переводы на сумму до 100 тысяч российских рублей в месяц без взимания комиссии. Система пока работает внутри страны. В 2022 году планируется начать реализацию трансграничных переводов через СБП.

CyberFT

Еще одна альтернатива SWIFT — частная платформа CyberFT, принадлежащая компании "КиберПлат". Как пишет "Прайм", эту систему используют некоторые российские банки и финансовые учреждения в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.

Как говорится на сайте CyberFT, все ее программное обеспечение разработано российскими специалистами. Платформа позволяет выполнять передачу документов и заключать сделки в соответствии с законодательством РФ; организовать оборот юридически значимой документации между банками, корпоративными клиентами и органами власти. Через CyberFT кредитные организации могут взаимодействовать с платежными агентами.

Среди преимуществ системы — безопасность передачи информации. Минус заключается в том, что она работает только с юрлицами.

ТАСС

Finline от Сбербанка

В случае отключения России от международной платежной системы в качестве альтернативы может быть использована платформа Finline, принадлежащая Сбербанку. Она предназначена для создания корреспондентских счетов, поддерживающих межгосударственные трансферы. Особенности системы в том, что она работает со счетами в Сбербанке, имеет собственный электронный документооборот, использует рубли, сотрудничает с юридическими лицами, предпринимателями и брокерами. Клиентам Finline доступны инкассаторские и кассовые услуги.

На сайте Сбербанка говорится, что Finline — это комплексное решение дистанционного банковского обслуживания для финансовых институтов по всему миру. В частности, система позволяет получать информацию о движении средств по корреспондентским счетам и о текущем состоянии ликвидности.

"Транзит 2.0"

Национальный расчетный депозитарий (НРД) имеет собственную платформу для обмена финансовыми сообщениями и электронными документами внутри группы юрлиц — "Транзит 2.0". Как говорится на сайте НРД, данный сервис обеспечивает корпорации и банки единым каналом связи.

"Транзит 2.0" снимает с клиента необходимость создания и поддержания собственного ИТ-решения для обмена финансовыми сообщениями с контрагентами. Система НРД автоматически распознает формат электронного документа отправителя и конвертирует его в формат получателя", — отмечается в сообщении.

ТАСС

Cross-Border Interbank Payment System (CIPS)