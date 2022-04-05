PageSix: Абрамович пытался занять у друзей миллион долларов

Российский миллиардер Роман Абрамович пытался одолжить у друзей миллион долларов на выплаты зарплат сотрудникам и персоналу, обслуживающему его яхты. Об этом сообщает PageSix.

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По данным американского издания, Абрамовичу необходимо 750 тысяч долларов в неделю на выплаты. Самостоятельно выдать зарплаты сотрудникам миллиардер не может, поскольку его активы были заморожены из-за санкций Запада против России.

В связи с этим друзья Абрамовича также опасаются давать ему взаймы.

По словам источника PageSix, миллиардер обращался за помощью к режиссеру Бретту Рэтнеру и семье Ротшильдов. Однако уточнить у них самих информацию изданию не удалось.