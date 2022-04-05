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2 часа назад

Названа самая богатая женщина в мире

Вероника Полынина

Наследница косметической компании L’Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс стала самой богатой женщиной в списке миллиардеров Forbes.

Названа самая богатая женщина в мире
Фото: ReutersReuters

Ее состояние оценивается в 74,8 млрд долларов. Бетанкур-Майерс – внучка основателя L’Oreal. Она впервые оказалась в списке в 2018 году после смерти своей матери Лилиан Бетанкур и второй год подряд становится самой богатой женщиной мира.

Всего в новом рейтинге миллиардеров Forbes – 327 женщин, на одну меньше, чем годом ранее. Их суммарное состояние составляет 1,56 трлн долларов. Большинство попавших в список женщин – а именно 226 - унаследовали свое состояние.

В их числе и обладательницы второй и третьей позиций - наследница Walmart Элис Уолтон (65,3 млрд долларов) и Джулия Кох (64,8 млрд долларов), унаследовавшая долю в Koch Industries в 2019 году после смерти мужа Дэвида Коха.

На четвертом месте – бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт (43,6 млрд долларов), замыкает пятерку внучка основателя Mars Incorporated Жаклин Марс (31,7 млрд долларов).

Самостоятельно заработала состояние 101 женщина из списка, включая основательницу компании по производству кровельных материалов Дайан Хендрикс, соосновательницу Gap Дорис Фишер, британскую предпринимательницу из сферы онлайн-игр Дениз Коутс и новичка рейтинга барбадосскую певицу и предпринимательницу Рианну.

Самым богатым человеком мира по версии Forbes впервые стал Илон Маск, его состояние оценивается в 219 млрд долларов. Он обогнал Джеффа Безоса, лидировавшего в рейтинге четыре года подряд.

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